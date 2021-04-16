ماليزيا: 2551 حالة إصابة جديدة بكورونا

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مازالت حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع في ماليزيا، حيث سجلت البلاد 2551 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن ولاية ساراواك سجلت أعلى عدد من الإصابات وهي 960 حالة.

وهناك 29 حالة قادمة من الخارج، من بينها عشر حالات لماليزيين و19 أجنبيا.

وسجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1365 .

وبلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا من المستشفيات اليوم الجمعة 1524، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 350 ألفا و563 .

وبلغ عدد الحالات النشطة 18 ألفا و600 حالة.