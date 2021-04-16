بايدن: الولايات المتحدة لا تسعى لتصعيد التوترات مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه على الرغم من العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارته ضد روسيا، فإن الولايات المتحدة لا تسعى لتصعيد التوترات مع روسيا.

وتابع بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض:"الولايات المتحدة لا تتطلع إلى إطلاق حلقة من التصعيد والصراع مع روسيا"،مضيفا "نريد علاقة مستقرة ويمكن توقع مستقبلها".

لكن الرئيس الأمريكي حذر أيضًا من أنه "في حال استمرت روسيا في التدخل في ديمقراطيتنا، فأنا مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات للرد".

وقال بايدن إن العقوبات الجديدة كان من الممكن أن تكون أشد قسوة: "كان بإمكاننا الضغط أكثر من ذلك ، لكنني اخترت عدم القيام بذلك. اخترت أن تكون - العقوبات- متناسبة".