قمة ألمانية فرنسية صينية لمناقشة جهود مكافحة التغير المناخي

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قمة افتراضية، اليوم الجمعة، لمناقشة جهود مكافحة التغير المناخي.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر- في تصريح اليوم - إن ميركل وماكرون رحبا بإعادة تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج على هدف أن تصبح الصين محايدة لثاني أكسيد الكربون قبل عام 2060.



وأضافت ديمر أن ميركل وماكرون يدعمان أيضا نهج الصين في تعديل أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى القصير، موضحة أن كليهما دعا إلى بذل جهود مشتركة إضافية لحماية التنوع البيولوجي خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، والمقرر عقده في أكتوبر في مدينة كونمينج الصينية.



وشملت محادثات القادة أيضا موضوعات أخرى تتعلق بجائحة كورونا، والإمداد العالمي للقاحات، وقضايا التعاون الاقتصادي والتنمية.



وسيستمر تبادل الآراء حول قضايا حماية المناخ إلى الأسبوع المقبل في مجموعة كبيرة، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حوالي 40 رئيس دولة وحكومة إلى قمة مناخ عبر الإنترنت يومي الخميس والجمعة المقبلين (22/23 أبريل) لمكافحة الاحتباس الحراري.