تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة سيجر بمدينة طنطا.

والتهمت النيران محتويات عفش عروسين بعد شهرين على زفافهما بشقة بالطابق السادس.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة بمساكن الموقف بمنطقة سيجر التابعة لمدينة طنطا.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وسيطرت على الحريق، بعد أن التهمت محتويات الشقة، وتبين أن الوحدة السكنية العروسين عقب زفافهما منذ شهرين .

وبالفحص، تبين اشتعال النيران شقة بالطابق السادس هي شقة لعروسين جُدّدت منذ شهرين، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين هما «محمد. س»، 54 عامًا، و«أسماء. س» 21 عاما، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الحريق، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان أسباب الحادث.