يوفنتوس يفلت من الهزيمة أمام بولونيا في الدوري الإيطالي

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أفلت يوفنتوس من الهزيمة أمام بولونيا وتعادل معه 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، كما عزز فيورنتينا أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل وتغلب على فينيزيا 1 / صفر .

وتقدم بولونيا بهدف سجله ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 52 ثم تعادل يوفنتوس في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف سجله دوشان فلاهوفيتش.

وشهدت المباراة طرد اداما سومورو وجاري ميدل من صفوف بولونيا في الدقيقة 84 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع كما ارتفع رصيد بولونيا إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم فيورنتينا مباراته أمام فينيزيا بهدف وحيد سجله لوكاس توريرا في الدقيقة 30 ليحصد النقاط الثلاث.

ورفع فيورنتينا رصيده بذلك إلى 56 نقطة ليصعد إلى المركز السادس بينما تجمد رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وحقق أودينيزي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي وتغلب على إمبولي 4 / 1 في المرحلة نفسها التي شهدت أيضا فوز كالياري على ساسولو 1 / صفر وساليرنيتانا على سامبدوريا 2 / 1 .

وسجل الأهداف الأربعة لأودينيزي، أدريان إسمالي لاعب إمبولي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وجيرارد دولوفيو وإيناسيو بوسيتو ولازار ساماردزيتش في الدقائق 52 و79 و87 .

بينما سجل أندريا بينامونتي الهدف الوحيد لإمبولي، وجاء من ضربة جزاء في الدقيقة 71 .

ورفع أودينيزي رصيده بذلك إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد إمبولي عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحقق ساليرنيتانا الانتصار الرابع له هذا الموسم مقابل 20 هزيمة وسبعة تعادلات، وتغلب على مضيفه سامبدوريا 2 / 1 .

ورفع ساليرنيتانا رصيده بذلك إلى 19 نقطة في المركز العشرين الأخير بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

ويدين كالياري بفضل كبير في فوزه على ساسولو، للاعبه أليساندرو ديولا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع كالياري رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز التاسع.