ريان على مقاعد بدلاء آلتاي إزمير أمام باشاك شهير في الدوري التركي

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أعلن سينان كالوجلو المدير الفني لفريق آلتاي إزمير، تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة باشاك شهير بعد قليل، على ملعب مصطفى دنيزلي، في إطار منافسات بطولة الدروي التركي "سوبر ليج".

ويستضيف فريق آلتاي إزمير نظيره باشاك شهير، على ملعب مصطفى دنيزلي في الثالثة من عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري التركي "سوبر ليج".

وفضل كالوجلو عدم الدفع بـ أحمد ياسر ريان في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، فيما سيبقى المهاجم المصري على مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

وجاء تشكيل آلتاي إزمير كما يلي:

ماتيوز ليه في حراسة المرمى

الدفاع: اوزتورك، محمد نادري، إيريك بيوركاندر، خالي تيام، أونلو

خط الوسط: مارتن رودريجيز، أندريه بوكو، جولسلام، زكي يلدرم

الهجوم: داودا بامبا