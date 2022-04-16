 تحرير 8 مخالفات تموينية.. وضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالعدوة في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 8 مخالفات تموينية.. وضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالعدوة في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 5:45 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 5:45 م
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والمحلات التجارية وشوادر بيع اللحوم ومتابعة المخابز البلدية، وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

ومن جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة عن تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية، حيث تم تحرير 6 محاضر لمحلات بيع اللحوم بسبب الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلي ضبط 38 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم المرور على المخابز، وتم تحرير 2 محضر نقص وزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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