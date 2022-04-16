الداخلية: ضبط 163 سلاحا ناريا وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 163 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 90 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط 163 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 12 بندقية آلية، 23 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و122 فردا محليا، و767 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و141 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، 90 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيلا عصابيا ضم 11 متهما ارتكبوا حادثا، و152 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 38 كيلو مخدرات، و32 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و19 متهمًا بالبلطجة، و316 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

كما تم فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 9 منهم.