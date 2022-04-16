غرق سفينة شحن تجارية تنقل 750 طن وقود قبالة سواحل تونس

غرقت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود عقب تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، بعد أن تم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السفينة غرقت اليوم السبت في المياه التونسية، مؤكّدًا أنه لا يوجد تسرب للوقود حتى الآن.

وأضاف أنّ لجنة الكوارث ستجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث تلوث.

وكانت وزارة البيئة التونسية، قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة التجارية الغارقة "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي ام او 7618272»، وهي محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال.

وأوضحت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها.