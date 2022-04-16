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وزير المالية الأوكراني: كييف ملتزمة بسداد ديونها الخارجية

د ب أ
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 7:12 م
قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارتشينكو، إن بلاده ملتزمة بسداد ديونها الخارجية، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الديون التي يتعين على أوكرانيا سدادها هذا العام هى ديون محلية "يمكننا تغطيتها بسهولة" أو إعادة تمويلها .

وذكر مارتشينكو أن جدول سداد الديون الخارجية "معتدل وبسيط للغاية". وقال الوزير إن أوكرانيا خفضت الإنفاق بمقدار 180 مليار هريفنيا (6 مليارات دولار) وتحتاج إلى ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار شهريا لتمويل ميزانيتها مع استمرار الحرب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بين 30% و 50%، لكن من السابق لأوانه إجراء تقدير دقيق.

وأفادت تقارير بأن مارتشينكو سيسافر إلى واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ يوم الاثنين.

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