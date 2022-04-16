أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولته عبور بوابة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنّ جنود الاحتلال المتمركزين قرب الجدار أطلقوا النار على الشاب عمر ياسر شحادة من بلدة عنبتا شرق طولكرم، أثناء محاولته عبور الجدار للوصول إلى مكان عمله في أراضي 1948، واعتقلوه ونقلوه إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أصيب راعيا أغنام، اليوم السبت، بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب المبرح، في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إنّ عددًا من المستوطنين اقتحموا منطقة "جبعيت" شرق القرية، واعتدوا على راعيي أغنام بالضرب المبرح، وهما: عنان أمين أبو عليا، وشاكر نبيل أبو عليا، ما أدى لإصابتهما بجروح ورضوض، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.