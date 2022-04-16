ثلاثي هجومي للأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة الرجاء بربع نهائي دوري الأبطال 

يلتقي الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب «الأهلي وي السلام» في القاهرة، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي اختبارًا قويًا أمام الرجاء المغربي من أجل مواصلة المسير في البطولة واستمرارًا لرحلة الدفاع عن اللقب، أمام منافس قوي فاز في 7 مباريات من مبارياته الثمان السابقة في النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي الذي استعاد لاعبيه المصابيين صلاح محسن ومحمد هاني وحمدي فتحي، يدخل مباراة اليوم بقائمة شبه مكتملة بإستثناء أكرم توفيق وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا، بحثًا عن انتصار يصالح به الجمهور بعد سقوطه في آخر ظهور أمام المصري البورسعيدي بهدف وحيد في الدوري.

ويطمح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لتحقيق نتيجة مريحة للفريق قبل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المغرب مطلع الأسبوع المقبل، ولتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في النسخة الحالية بداية من دور المجموعات وخسارتيه أمام صن داونز ذهابا وإيابًا.

موسيماني يجد نفسه في حيرة على مستوى الدفاع، حيث يفاضل بين محمد هاني العائد من الإصابة أوكريم فؤاد الذي ظهر بشكل جيد خلال المباريات السابقة للفريق.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية وأليو ديانج.

الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف.