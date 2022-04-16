انقلاب قارب مهاجرين قبالة ليبيا وسط مخاوف بشأن وفاة 29 شخصا

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم السبت إن تسعة وعشرين شخصا فقدوا ويفترض أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب يق مهاجرين قبالة ليبيا.



وأضافت المنظمة أن القارب الخشبي كان يقل نحو 35 مهاجرا عندما انقلب أمس الجمعة قبالة مدينة صبراتة الليبية.



وتم انتشال جثث ستة أشخاص.



وأفادت المنظمة بمقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة ليبيا هذا الأسبوع.



وأصبحت ليبيا طريقا رئيسيا لعبور المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ اندلاع الفوضى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بعد أحداث عام 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.



ولسنوات، حذرت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مرارا من أن المهاجرين في ليبيا معرضون لخطر التعذيب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.