الأهلي يستضيف الرجاء المغربي في اختبار قوي برحلة الحفاظ على اللقب

موسيماني لمصالحة الجمهور بعد الخسارة أمام المصري.. والطاوسي لتكرار إنجاز 1999

تستكمل اليوم، السبت، منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمباراة من العيار الثقيل، حيث تتجه الأنظار في العاشرة مساءً صوب ملعب «الأهلي وي السلام» في القاهرة حيث المواجهة الأقوى بين الأهلي حامل اللقب، وضيفه الرجاء المغربي حامل لقب الكونفدرالية.

في أقوى وأهم مباريات اليوم يدخل الأهلي اختبارًا قويًا أمام الرجاء المغربي من أجل مواصلة المسير في البطولة واستمرارًا لرحلة الدفاع عن اللقب، أمام منافس قوي فاز في 7 مباريات من مبارياته الثمان السابقة في النسخة الحالية من البطولة.

الأهلي الذي استعاد لاعبيه المصابيين صلاح محسن ومحمد هاني وحمدي فتحي، يدخل مباراة اليوم بقائمة شبه مكتملة بإستثناء أكرم توفيق وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا، بحثًا عن انتصار يصالح به الجمهور بعد سقوطه في آخر ظهور أمام المصري البورسعيدي بهدف وحيد في الدوري.

ويطمح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لتحقيق نتيجة مريحة للفريق قبل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المغرب مطلع الأسبوع المقبل، ولتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في النسخة الحالية بداية من دور المجموعات وخسارتيه أمام صن داونز ذهابا وإيابًا.

موسيماني يجد نفسه في حيرة على مستوى الدفاع، حيث يفاضل بين محمد هاني العائد من الإصابة أوكريم فؤاد الذي ظهر بشكل جيد خلال المباريات السابقة للفريق، فيما يلعب محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج خلف الثلاثي الهجومي أحمد عبد القادر، بيرسي تاو ومحمد شريف.

على الجانب الأخر، يسعى رشيد الطاوسي، المدير الفني للرجاء المغربي، للاستفادة من حالة التراجع الفني للأهلي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة على ملعبه ووسط جماهيره.

واستعاد الفريق لاعب الدفاع جمال حركاس بعد مشكلة تأخر سفره بسبب انتهاء جواز سفره، وكذلك اللاعب عمر العرجون الذي عاد من الإصابة وانتظم في التدريبات الجماعية قبل يومين من مباراة اليوم.

وبينما يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل موقفه في مباراة العودة، التي ستقام بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، فإن الرجاء يأمل في تكرار إنجازه الذي حققه قبل ما يقرب من 23 عاما، عندما تغلب 1 - 0 على الفريق الأحمر في عقر داره بمرحلة المجموعات لنسخة البطولة عام 1999، ليصبح أول ناد في التاريخ يتغلب على الأهلي في القاهرة بإحدى المسابقات القارية.

ومن المتوقع أن يدخل الرجاء مباراة اليوم بتشكيل مكون من أنس الزنيتي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي عبد الإله مدكور، عبدالجليل جبيرة، الياس الحداد ومروان هدهودي، وفي الوسط يلعب عمر العرجون، أسامة سوكحال وبدر بولهرود، وفي الهجوم محسن متولي، حميد أحداد ومحمد زريدة.

ويرى الكثير من المتابعين أن مباراة الأهلي والرجاء بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لا سيما وأنها بين الفريقين اللذين توجا بلقبي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 10 ألقاب، والرجاء، الذي فاز باللقب 3 مرات، في غضون 5 أشهر، بعدما سبق أن التقيا في 22 ديسمبر الماضي في مباراة السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وستكون مواجهة اليوم هي الأولى بين الفريقين بدوري الأبطال بعد غياب 17 عاما تقريبا، حيث يرجع آخر لقاء بينهما في البطولة إلى أغسطس 2005 في دور المجموعات، وخلال 6 لقاءات بين الفريقين بدوري أبطال إفريقيا، حقق الرجاء انتصارين، مقابل فوز وحيد للأهلي، بينما فرض التعادل نفسه على 3 لقاءات.

وصعد الرجاء لمرحلة خروج المغلوب بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت وفاق سطيف وأمازولو الجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني، برصيد 15 نقطة، وذلك عقب تحقيقه 5 انتصارات وتلقيه خسارة وحيدة.

في المقابل، تأهل الأهلي، الذي فاز باللقب في الموسمين الماضيين، لدور الثمانية، بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى، التي ضمت ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال والمريخ السودانيين، حيث حصد 10 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقيه خسارتين.