تقرير: مستشفيات الخرطوم تواجه صعوبات في توفير الخدمات الطبية الأساسية



أكدت قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم تواجه صعوبات لتوفير الخدمات الطبية الأساسية، وسط تصاعد الهجمات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن السبيل الوحيد في السودان هو العودة إلى المفاوضات فالاشتباكات تقوض الانتقال السياسي، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن تواصل مع نظرائه من دول لها نفوذ في السودان تنشد وقف العنف.

ولم تتوقف الاشتباكات التي اندلعت، أمس السبت، بين الجيش السوداني والدعم السريع في مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي والطيران الحربي.