كوريا الجنوبية تحتج بقوة على مطالب طوكيو بالنسبة لأحقيتها في ملكية جزر دوكدو

تقدمت كوريا الجنوبية باحتجاج "قوي" لدى اليابان، اليوم الثلاثاء، عقب أن أصدرت طوكيو تقريرا دبلوماسيا سنويا تجدد فيه مطالبها بملكية جزر دوكدو بأقصى شرق كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية استدعت تايسوكي ميباي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة اليابانية في سول.

ويشار إلى إدراج المطلب، الذي ترفضه كوريا الجنوبية بشدة، والتي أبقت على سيطرة فعالة على الجزر من خلال إرسال قوات أمنية دائمة هناك، في الكتاب الأزرق الدبلوماسي 2024 الذي قدمه وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا لمجلس الوزراء.

وتقول اليابان في تقرير العام إن جزر دوكدو تعد أرضا يابانية تاريخيا ووفقا للقانون الدولي، مضيفة أن كوريا الجنوبية مستمرة في "احتلال غير قانوني" للمنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك: "الحكومة تحتج بشدة على المطالب اليابانية المتكررة غير العادلة بشأن دوكدو، التي تعد بوضوح أرضنا تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولي، كما ورد في كتابها الأزرق الذي صدر اليوم الثلاثاء، وتدعو (اليابان) إلى سحب مطلبه فورا".

وأضاف أن مثل هذه المطالب اليابانية ليس لها تأثير على السيادة الكورية الجنوبية على الجزر.