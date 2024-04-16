

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات داخل أرض محلج المحلة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، باندلاع حريق بمخلفات داخل أرض المحلج بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث، والحماية المدنية مدعومين بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.