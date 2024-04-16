أشرف زكى لروجينا في عيد ميلادها: ستظلين سر نجاحى

حرص الفنان أشرف زكي على تهنئة زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، حيث نشر عدة صور تجمعهما على مدار سنوات زواجهما.

ووجه أشرف زكي روجينا رسالة تعليقا على صورهما معا: «إلى رفيقتي وصديقتي وحبيبتى روجينا، كل لحظة وانتى بخير وعيد ميلاد سعيد وربنا دايما معانا، وواقف جنبنا لأننا صادقين وانتى مشوار كفاح ونجاح مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم، حلم الزوجة الوفية، حلم الأم الوفية، حلم النجمة الموهوبة.. كنتى وستظلى سر نجاحى».

يشار إلى أن أشرف زكي شارك مؤخرا ضمن أبطال مسلسل «مليحة»، والذي عرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، إلى جانب كلا من دياب، وأمير المصري، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمروعرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لغزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

كما شاركت روجينا في النصف الأول بالموسم الرمضاني الماضي، بمسلسلها «سر إلهي»، وشاركها في بطولته ابنتها مريم، ومحمد ثروت، ومي سليم، وأحمد مجدي، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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