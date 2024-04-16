نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 3ر5% سنويا خلال الربع الأول

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر5% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 8ر4% بعد نموه بمعدل 2ر5% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

في الوقت نفسه سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا ربع سنوي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بمعدل 6ر1% مقابل 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

من ناحية أخرى قال مكتب الإحصاء إن الناتج الصناعي للصين سجل نموا سنويا خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 5ر4% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما جاء أقل كثيرا من التوقعات التي كانت 4ر5% بعد نموه بمعدل 7% خلال شباط/فبراير الماضي.

كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 1ر5% بعد زيادتها بسنبة 5ر5% خلال شباط/فبراير.

أما الاستثمارات في الأصول الثابتة فزادت خلال آذار/مارس بنسبة 5ر4% في حين كانت التوقعات 4% بعد زيادتها بنسبة 2ر4% خلال شباط/فبراير.

وعلى صعيد الأسعار تراجعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر2% بعد تراجعها بنسبة 4ر1% خلال شباط/فبراير. وتراجع معدل البطالة في الصين إلى 2ر5% خلال الشهر الماضي مقابل 3ر5% خلال الشهر السابق.