أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 455 ألفا و340 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 455 ألفا و340 جنديا، بينهم 920 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7189 دبابة، منها 9 دبابات أمس الاثنين، و13809 مركبة قتالية مدرعة و11609 أنظمة مدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و759 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9277 طائرة مسيرة، و2092 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15563 من المركبات وخزانات الوقود، و1908 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.