مسئول بالاتحاد الأوروبي: إيران أبلغتنا بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران أبلغتهم بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من شن هجومها على تل أبيب.

وأضاف في تصريحات لجريدة «لو موند» الفرنسية، صباح الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أبلغه بعد الهجوم أن طهران استهدفت المنشآت العسكرية الإسرائيلية فقط، ووصف رد بلاده بأنه «تحت السيطرة».

ونقل على لسان الوزير الإيراني قوله: «لقد كان رداً تحت السيطرة، عندما نريد إحداث ضرر لا نرسل طائرات بدون طيار تستغرق ست ساعات للوصول إلى هدفها».

ونوه مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن «الأمر لا يُقلل بأي حال من الأحوال من هذا الهجوم، الذي يعد الأول من نوعه على الأراضي الإسرائيلية».

ولفت إلى أن «الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى القوة الدبلوماسية لتهدئة الوضع بمنطقة الشرق الأوسط»، منوهًا أن «بعض الدول الأعضاء تتمتع بنفوذ أكبر على إسرائيل من غيرها، وأبرزها ألمانيا التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع الإسرائيليين».

وأشار إلى أن واشنطن بإمكانها استخدام مجموعة من الوسائل التي تضغط بها على إسرائيل، وأبرزها شحنات الأسلحة الموردة إلى تل أبيب.

واستطرد: «الهدف السياسي للاتحاد الأوروبي هو تجنب التصعيد، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الصدمة التي أحدثتها هجمات 7 أكتوبر 2023 والإخفاقات الأمنية على الرأي العام الإسرائيلي، لكننا نحذر إسرائيل من أن من مصلحة الجميع ألا تكون هناك مواجهة إقليمية».

وأكمل: «هذا أيضاً ما قلناه للإيرانيين في اليوم التالي للهجوم على القنصلية في دمشق، ليس من مصلحة أحد، وخاصة سكان غزة، أن يكون هناك صراع إقليمي، لأن ذلك يعني أن الحرب لن تنتهي».