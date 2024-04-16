﻿وكيل رياضة الغربية يناقش خطة الاستثمار بنظام حق الانتفاع في مراكز الشباب

عقد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبده أبو طالب، وكيل المديرية للرياضة وأعضاء اللجنة الاستثمارية بالمديرية؛ لمناقشة تقديم حلول عملية لعدد من المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في تنفيذ بعض مشروعات الاستثمار بالمراكز المقترح تنفيذ مشروعات بها خلال الفترة القادمة، وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة للطرح الاستثماري "BOT".

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة، وهم "محمد فاروق مدير الشئون المالية، والعضو أحمد المرسي مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والعضو حسن أبو لبدة مدير الشئون القانونية، والمهندسة رانيا السكري عضو فني من الإدارة الهندسية، والعضو أحمد كشك من إدارة الإنشائي، محمد وهدان منسق لجنة الاستثمار".

ويأتي ذلك في إطار مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية بنظام حق الانتفاع "BOT"، وحرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية والتي تقام دون تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أي أعباء مالية.

وقال وكيل الوزارة، إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة طموح تشمل التوسع في الطرح الاستثماري بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.



