كوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على رد التهديدات الصاروخية لجارتها الشمالية

أكدت كوريا الجنوبية اليوم، قدرتها على الرد تجاه التهديدات الصاروخية لجارتها الشمالية، وسط الاهتمام المتجدد بقدرات نظام الدفاع الجوي في الجنوب.

وقال جيون ها غيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن بلاده وحليفتها الولايات المتحدة "تمتلكان القدرات اللازمة لكشف واعتراض مختلف الهجمات المختلطة التي تشنها كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، فضلا عن قدرات الضرب الساحقة في حالات الطوارئ".

وأضاف جيون أن بلاده تبذل جهودا لتعزيز نظامها الدفاعي، مشيرا إلى تطوير نظام اعتراضي ضد المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية.

وتشغل كوريا الجنوبية نظام تشيونغونغ-II المحلي، وأنظمة باتريوت الأمريكية الصنع، لإسقاط الصواريخ ذات المستوى المنخفض، في حين تقوم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بتشغيل نظام الدفاع عن منطقة الارتفاعات العالية، الذي يعترض الضربات الصاروخية ذات المستوى الأعلى.

وتتمركز العديد من قطع المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية على مرمى من منطقة العاصمة الأوسع لكوريا الجنوبية، التي يسكن فيها ما يقرب من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 51 مليون نسمة.