خفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4%، وفق أحدث تقرير أصدره البنك، بعد أن كانت في حدود 3%، في تقرير سابق صدر مطلع العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتوقع البنك، في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر حديثا، تحت عنوان "الصراع والمديونية"، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.

ولاحظ البنك أن تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4% خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8%، وفق بيانات تقرير النمو الذي أصدره البنك مطلع العام الجاري.

وبحسب التقرير ستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 5.6% من الناتج الداخلي الخام.

وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك الدولي ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% خلال سنة 2024.

وبين البنك الدولي أن تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصاديات المحلية.