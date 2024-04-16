قال الاحتلال الإسرائيلي، إنه يدرس خيارا بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني يوم الأحد الماضي، عندما استهدفت طهران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة دون طيار.

وجاء الهجوم الإيراني، عقب غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وهي أول مرة تستهدف فيها طهران الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر إسرائيل.

لكن إذا ردت إسرائيل عسكرياً داخل إيران، فلن تكون هذه هي المرة الأولى، حيث ركزت إسرائيل لسنوات عديدة على قصف هدف واحد داخل إيران وهو البرنامج النووي.

وبينما تستعد إسرائيل لردها، نعرض في هذا التقرير أبرز هجمات الطائرات دون طيار والهجمات السيبرانية إلى نفذتها إسرائيل ضد إيران

• اغتيال العلماء الإيرانيين

يناير 2010:

قُتل أستاذ الفيزياء في جامعة طهران مسعود علي محمدي، أثر انفجار قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد زرعت في دراجته النارية.

وزعمت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا وراء الهجوم، ووصفت الحكومة الإيرانية علي محمدي بأنه عالم نووي.

نوفمبر 2010:

قُتل الأستاذ في كلية الهندسة النووية بجامعة الشهيد بهشتي في طهران مجيد شهرياري، إثر انفجار سيارة وهو في طريقه إلى العمل، وأصيبت زوجته.

وألقى الرئيس الإيراني في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد، باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجمات.

نوفمبر 2020:

مقتل العالم النووي البارز محسن فخري زادة في هجوم على جانب الطريق خارج طهران.

وكانت المخابرات الغربية والإسرائيلية تشتبه منذ فترة طويلة في أن فخري زادة هو والد برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وفرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات عام 2007 والولايات المتحدة عام 2008.

مايو 2022:

تم إطلاق النار على العقيد حسن صياد خداي من الحرس الثوري الإسلامي 5 مرات خارج منزله في طهران.

وزعم ماجد ميراحمدي عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الاغتيال كان بالتأكيد من عمل إسرائيل.

• الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على إيران

يونيو 2010:

تم العثور على فيروس ستوكسنت في أجهزة الكمبيوتر بالمحطة النووية في مدينة بوشهر الإيرانية، وانتشر من هناك إلى منشآت أخرى، وبحلول سبتمبر 2010، تأثر ما يصل إلى 30 ألف جهاز كمبيوتر في 14 منشأة على الأقل.

وتم تدمير ما لا يقل عن 1000 من أصل 9000 جهاز طرد مركزي في منشأة التخصيب الإيرانية في نطنز، وفقًا لتقدير معهد العلوم والأمن الدولي.

وبعد التحقيق، ألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في الهجوم الفيروسي.

أبريل 2011:

اكتشفت وكالة الدفاع السيبراني الإيرانية فيروسًا يسمى ستارز.

وقالت إن البرنامج الخبيث مصمم للتسلل إلى المنشآت النووية الإيرانية وإتلافها.

وأكد غلام رضا جلال، رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، أن الفيروس يحاكي الملفات الحكومية الرسمية وألحق "أضرارا طفيفة" بأنظمة الكمبيوتر.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة.

أكتوبر 2021:

ضرب هجوم إلكتروني النظام الذي يسمح للإيرانيين باستخدام البطاقات الصادرة عن الحكومة لشراء الوقود بسعر مدعوم، مما أثر على جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة في إيران.

وكان على المستهلكين إما دفع السعر العادي، أي أكثر من ضعف السعر المدعوم، أو انتظار إعادة ربط المحطات بنظام التوزيع المركزي.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة.

• هجمات الطائرات دون طيار

يناير 2018:

داهم عملاء الموساد منشأة آمنة في طهران، وسرقوا أرشيفات نووية سرية.

وفي أبريل 2018:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل اكتشفت 100 ألف "ملف سري يثبت" أن إيران كذبت بشأن عدم امتلاكها برنامج أسلحة نووية على الإطلاق.

فبراير 2022:

اعترف رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، في مقال افتتاحي نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر 2023، بأن إسرائيل نفذت هجومًا على طائرة بدون طيار، واغتالت قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني في فبراير من العام السابق.

مايو 2022:

ضربت طائرات دون طيار انتحارية محملة بالمتفجرات مجمع بارشين العسكري جنوب شرق طهران، مما أسفر عن مقتل مهندس وإلحاق أضرار بمبنى طورت فيه وزارة الدفاع والقوات المسلحة الطائرات بدون طيار.

وتعهد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بالانتقام من "أعداء" لم يحددهم.

فبراير 2024:

تعرض خط أنابيب للغاز الطبيعي في إيران لهجوم، وزعم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن تفجير خط أنابيب الغاز كان مؤامرة إسرائيلية.