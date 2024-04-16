باكستان والسعودية تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية

التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث أكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة.

ووصل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي إلى باكستان أمس الاثنين في زيارة تستغرق يومين لتسريع متابعة التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما الأخير في مكة المكرمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال شريف ، في معرض إعادته إلى الأذهان اجتماعه الودى والمثمر مع ولي العهد السعودي مؤخرا ، قال شريف إن زيارة الوفد السعودي بعد رحلته كانت دليلا على الإلتزام القوي للبلدين بتعزيز العلاقات الثنائية التي تركز على التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستانى .

وفي هذا الصدد، قال إن الجانبين بحاجة إلى العمل بشكل وثيق لتسريع المرحلة الأولى من الاستثمارات السعودية في باكستان بموجب الترتيب الجديد.

وشدد رئيس الوزراء شهباز على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها الأخوية والاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، وقال إن البلدين وقفا دائمًا معًا في جميع الأوقات.

ومن جانبه،أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها القوية والوثيقة مع باكستان، لافتا إلى إلتزام المملكة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع باكستان.