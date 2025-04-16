متحدث جيش الاحتلال: نسيطر على 30% من غزة كمنطقة تأمين ونستعد لتوسيع المناورة البرية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن «القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 30% من مساحة قطاع غزة، كمنطقة تأمين دفاعية متقدمة».

وأضاف في منشور عبر منصة «X» مساء الخميس، أن قوات الجيش تواصل المناورة البرية في قطاع غزة بمشاركة ثلاث فرق عسكرية؛ بهدف «تدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحتها».

وذكر أن جيش الاحتلال «يستعد لتوسيع رقعة المناورة البرية حسب التطورات العملياتية»، مشيرا إلى أنه في هذه الأيام «يوسع الجيش محور موراج الذي يفصل بين لوائي خان يونس ورفح».

وأضاف أنه ضمن العملية البرية، استكمل الجيش «السيطرة العملياتية على عدة مناطق ومحاور رئيسية في أرجاء القطاع، حيث يستخدم نحو 30% من مساحة القطاع كمنطقة تأمين أمنية عملياتية».