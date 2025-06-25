لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية تتلقى 170 طلبا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

أعلنت لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية، عن تلقيها 170 طلب ترشح من الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة على النظام الفردي، وذلك منذ فتح باب التقديم وحتى مساء أمس.

وأكد المهندس مدحت بركات، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن الطلبات المقدمة جاءت من مختلف محافظات الجمهورية، وشملت مرشحين من خلفيات مهنية وسياسية متنوعة، مما يعكس حيوية المشهد السياسي وحرص المواطنين على التفاعل مع الحياة النيابية.

وأوضح بركات أن المرحلة الحالية تتركز على مراجعة الأوراق واستيفاء المستندات القانونية، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بدعم رسمي من التحالف في الدوائر الفردية، مشددًا على أن اللجنة ملتزمة بأقصى درجات الحياد والشفافية في كل إجراءاتها.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر، لخوض الاستحقاق النيابي المهم، في إطار من التنسيق والتوافق بين الأحزاب السياسية المنضوية تحت لوائه.

وقد قرر قادة التحالف تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية تضم عددًا من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية البارزة، وهم: جمال التهامي، وعفت السادات، وهشام عناني، وكمال حسنين، ومدحت بركات، ورضا حجي.

وفي تصريح له، أكد النائب تيسير مطر، رئيس التحالف، أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعددية السياسية، وتقديم وجوه جديدة تمتلك الكفاءة والانتماء الوطني، مشددًا على أن تحالف الأحزاب يخوض السباق بروح جماعية، هدفها دعم مؤسسات الدولة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وأضاف مطر: "نحن نراهن على وعي الشارع، ونثق أن التنوع داخل التحالف سيكون مصدر قوة، لا سيما أن معظم الأحزاب قدمت نماذج مشرفة من المرشحين أصحاب السيرة الطيبة والخبرة الميدانية".

ويضم تحالف الأحزاب المصرية في عضويته 45 حزبًا سياسيًا من بينها: إرادة جيل – السادات – المصريين – حقوق الإنسان والمواطنة – الحركة الوطنية – الريادة – المستقلين الجدد – مصر بلدي – أبناء مصر – الأحرار الاشتراكيين – الشعب الديمقراطي – العربي الديمقراطي الناصري – التحرير المصري – صوت مصر – العدالة الاجتماعية – صوت الشعب – العدل والمساواة – الاجتماعي الحر – مصر العربي الاشتراكي – الجمهوري الحر – الخضر – الأحرار الدستوريين – الدستوري الحر – مصر 2000 – النصر – نصر بلدي – الأمة – البداية – المسيرة – الانتماء المصري – الثورة، وغيرها من الأحزاب المشاركة.

ويواصل التحالف تحركاته على مستوى المحافظات لاختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة والقبول الشعبي، والتأكيد على الدور الوطني لمجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية والتشريعية.