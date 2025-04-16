استشهاد 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة

استشهد مواطن وجرح آخر، في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان؛ ليرتفع إلى شهيدين عدد الضحايا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة حانين أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى أن غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدفت دراجة نارية في بلدة حانين - قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وكانت الوكالة، أفادت بسقوط شهيد وجريح إثر غارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة في وادي الحجير الذي يقع في جبل عامل بين أقـضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية بالجنوب.

وأشارت إلى استشهاد مـواطن متأثرا بإصابته جـراء غــارة استـهدفت أمس الثلاثاء سـيارة في عيتـرون؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين.

وكانت وزارة الصحة العامة، قالت في بيان:"ارتفعت اليوم حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي أمس على بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد الجريح الفتى البالغ من العمر 15 عاما متأثرا بإصاباته البليغة".

وأشار البيان، إلى أن اعتداءات إسرائيل شملت في الساعات الأخيرة مركز كشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان الذي تم استهدافه بغارة ليلا بما يناقض كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، قال في بيان صحفي أمس، إن غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح.