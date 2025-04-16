محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف بشارع كسر الحجر

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أهمية تحقيق التكامل بين كل الجهات لسرعة الانتهاء من استكمال أعمال الرصف بشارع كسر الحجر خلال الأسبوع القادم لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين والزائرين المترددين على هذا الطريق الحيوي الذي يمتد من المحكمة وحتى السيل، ما سيخفف أي معاناة عنهم.

وجاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ أسوان بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات، فضلاً عن مسئولي الجهات المختصة.

وكلف المحافظ، بضرورة الانتهاء من ربط خطوط الصرف الصحي، وإزالة أي عوائق تعترض تنفيذ أعمال الرصف، ليتم على الفور يوم الإثنين القادم استكمال رصف الطريق في المسافة الممتدة من ميدان الزلابية، ووصولاً إلى كوبري السيل بطول 1.2 كم، وبالتوازي مع ذلك يتم نهو الفرعيات الجانبية أمام كلية الدراسات الإسلامية والمرور وعزبة الحدود.

ووجه المحافظ، بقيام لجنة مختصة برئاسة معاون المحافظ، بالمتابعة الميدانية للموقع الخاص بربط خطوط التغذية الرئيسية أمام المحكمة لتوفير القطع الخاصة بالغرف لسرعة تركيبها، تواكباً مع ما يتم تنفيذه من أعمال في المسافة المتبقية حتى منطقة السيل ليتسنى الانتهاء من رصف شارع كسر الحجر بشكل كامل خلال المدة المحددة.

كما وجه محافظ أسوان، خلال الاجتماع، المسئولين بجهاز التعمير لاستكمال الطبقة السطحية النهائية بطريق كيما- السماد بطول 4 كم في المسافة من كوبري السيل حتى المدينة الصناعية بالعلاقي.



وكلف المحافظ، أن يتم في نفس الوقت نهو أعمال الإنارة بهذا الطريق الحيوي الذي يصل إلى كوبري الشيخ عيسى بالجوزيرة؛ ليكون إجمالي طول الطريق 8 كم بما يساهم في تحقيق الانسياب المروري المطلوب لحركة المواطنين والمركبات المترددة عليه.