محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مستشفى الرمد الجديد بشبين الكوم بتكلفة 40 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الإنشاءات الجارية بمبنى مستشفى رمد شبين الكوم الجديد، المقام على مساحة 1000 متر مربع، بإجمالي استثمارات 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمدينة شبين الكوم، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية.

وأوضح محافظ المنوفية أن المبنى يتكون من 5 طوابق تشمل 6 غرف عمليات، و18 عيادة متخصصة لأقسام الرمد، و35 سرير استقبال داخلي.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة، لتخفيف الضغط على المستشفى الحالي وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بـ10 شوارع متفرعة من شارع أسامة علام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بحي شرق شبين الكوم، حيث تشمل الأعمال قطع الفرمة، وإنشاء الأرصفة، ورفع مطابق الصرف الصحي، وتركيب بلاعات مياه الأمطار.

وتفقد أيضًا طريق أحمد حشمت “عمارات الراهب” بحي شرق، تمهيدًا لأعمال الرصف، باعتباره من المحاور الحيوية التي تخدم مشروع تطوير عواصم المحافظات في المنطقة، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

واختتم اللواء أبو ليمون جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل قطاع جديد من كورنيش شبين الكوم القديم، في المسافة بين كوبري مبارك وكوبري عمر أفندي، ضمن خطة المحافظة لتجميل العاصمة، وخلق متنفس حضاري وآمن للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.