وزير الثقافة يزور معارض الفنون التشكيلية بمحيط ساحة أوبرا القاهرة

ـ "ليس ذاتي" تجربة تعافي بعد حادث أليم.. و"طَلة من الشباك" رؤية تشكيلية مستلهمة من الحياة اليومية والتراث الشعبي

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تفقد عددًا من معارض الفنون التشكيلية المقامة بمحيط دار أوبرا القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، وهي معارض تعكس ثراء الحركة التشكيلية المصرية وتنوع رؤى الفنانين المعاصرين.

جاءت الزيارة في إطار احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للفن، وشملت الجولة معرض "ليس ذاتي" للفنانة أمنية سيد، المقام بقاعة الباب سليم، الملحقة بمتحف الفن المصري الحديث، والذي يضم نحو 50 عملًا فنيًا ذات طابع تأملي، تستعرض من خلاله الفنانة تجربة ذاتية عميقة تتداخل فيها المشاعر والأفكار باستخدام تقنيات وخامات متعددة.

وترصد أعمال أمنية سيد مراحل مختلفة من حياتها، بدءًا من تعرضها لحادث أفقدها القدرة على السير وجعلها رهينة أسرة العلاج، وقرارها بعدم الاستسلام، حيث بدأت التعبير عن ذاتها بالرسم على أوراق تقاريرها الطبية. وتستكمل الفنانة هذه الرحلة الفنية خلال فترة جائحة كورونا، في حالة مستمرة من التفكيك وإعادة البناء، ومن التأمل في الذات المتغيرة، التي لا تملك أجوبة بقدر ما تعكسها المرايا الداخلية بتقلباتها.

وتقول أمنية سيد عن معرضها: "ليس ذاتي هو دعوة للتأمل في الذات الحقيقية، في الصراع الداخلي وفي الحوار الخفي مع النفس… لا يوجد لدي إجابات نهائية، بل مجرد انعكاسات متعددة في مرآة الذات المتغيرة."

كذلك تفقد وزير الثقافة معرض "طَلّة من الشباك" للفنانة أميمة السيسي، المقام بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويضم المعرض نحو 40 لوحة بخامات الزيت والأكريليك على الكانڤاس، تقدم رؤية تشكيلية خاصة تستوحي مشاهدها من تفاصيل الحياة اليومية والتراث الشعبي، من خلال نوافذ بصرية تعبّر عن ارتباط الإنسان بمحيطه، وما يحمله من أحاسيس وتأملات.

وتسلط أميمة الضوء على المرأة المصرية في لحظة انتظار وتأمل وهي تطل على الحياة من خلف الشباك، في مشهد شاعري يربط الخاص بالعام، والذاتي بالجمعي.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بما تتضمنه المعارض من أعمال متميزة تعكس الإبداع المصري المعاصر، مؤكدًا أن الفنون التشكيلية تُعد من أرقى وسائل التعبير الإنساني، ولها دور مهم في تشكيل الوعي البصري والثقافي وتعزيز الذائقة الفنية لدى الجمهور.

وأضاف: "نحرص في وزارة الثقافة على دعم الفنانين وفتح المساحات التي تتيح لهم تقديم رؤاهم الإبداعية، لأن الفن ليس فقط أداة للتعبير، بل هو أحد أعمدة الهوية الوطنية، ومرآة صادقة للمجتمع وتحولاته."