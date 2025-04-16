عودة 856 عراقيا من مخيم الهول السوري

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، بعودة قافلة تضم 856 عراقيا من مخيم الهول السوري.

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، عن علي عباس المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، إن 238 عائلة عراقية تضم 856 فردا تمت إعادتها مساء أمس الثلاثاء من مخيم الهول السوري وأدخلت مخيم الأمل "الجدعة" جنوبي مدينة الموصل "400 كم شمالي بغداد" وهي القافلة 25 والتاسعة خلال العام الحالي من العراقيين الذين تتم إعادتهم من مخيم الهول السوري إلى أرض الوطن".

وذكر أن إجمالي عدد العائدين من مخيم الهول وصل إلى 15 ألف شخص، ولايزال هناك نحو 15 ألف عراقي آخرين في مخيم الهول السوري سيتم إعادتهم.

كما نقلت الشبكة عن عضو البرلمان العراقي الاتحادي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، قوله إن العوائل العائدة وصلت الليلة الماضية وأدخلت في مخيم الأمل حيث سيبقون هناك لفترة وبعد إعادة تأهيلهم في المخيم، يعودون إلى ديارهم.