إقلاع طائرة تحمل أفغانيين معرضين لخطر الاضطهاد من طالبان متجهة إلى ألمانيا

أقلعت طائرة استأجرتها الحكومة الألمانية، من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الأربعاء، وعلى متنها مواطنون أفغان سمح لهم بدخول لمانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن جميع الركاب على متن الطائرة نالوا قبولا ملزما قانونيا.

ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مدينة لايبتسج بشرق ألمانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ثم ينتقل الركاب إلى معسكر في وسط البلاد قبل توزيعهم على الولايات الاتحادية بعد أسبوعين.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، ينتظر حاليا نحو 2600 شخص من أفغانستان في باكستان، ليتم نقلهم إلى ألمانيا.

ويشمل هؤلاء موظفين سابقين بالمؤسسات الألمانية في أفغانستان، وأقاربهم وكذلك أفغان يواجهون الاضطهاد من حركة طالبان، على سبيل المثال؛ لأنهم نادوا في السابق بحقوق الإنسان مثل المحامين أو الصحفيين.

وتعتزم الحكومة الألمانية المقبلة، إنهاء برامج القبول، مشيرة في اتفاقها الائتلافي الذي صدر حديثا "سوف ننهي برامج القبول الاتحادية الطوعية قدر المستطاع (مثل أفغانستان) ولن نطلق أي برامج جديدة".

ويتعرض الأفغان الذين مازالوا ينتظرون مغادرة إسلام أباد، لضغط كبير قريبا، حيث بدأت باكستان موجة جديدة من الترحيل للاجئين الأفغان مطلع أبريل الجاري، وتعتزم طرد 3 ملايين أفغاني على المدى الطويل.