نيوكاسل يقترب من دوري الأبطال بخماسية أمام كريستال بالاس

واصل نيوكاسل يونايتد صحوته متقدما خطوة عملاقة نحو التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا كاسحا 5-0 على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة ال29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب "سانت جيمس بارك"، افتتح جاكوب ميرفي التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف مارك جويهي مدافع كريستال بالاس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39.

وأضاف هارفي بارنيس وفابيان شار الهدفين الثالث والرابع لنيوكاسل في الدقيقتين 45+2 و45+8.

واستمرت هيمنة نيوكاسل على اللقاء في الشوط الثاني، ليضيف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي اقتنص فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، ومحققا انتصاره الأكبر بالبطولة خلال الموسم الحالي، إلى 59 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف يشاركون في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.