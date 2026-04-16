محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة لمتابعه أعمال تطويره

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، أن قصر الثقافة بالمنصورة يمثل منارة ثقافية وتاريخية، مشيرا إلي أن إعادة إحياء هذا القصر يعد نقلة نوعية للحياة الثقافية والفنية فيه؛ بما يليق بأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم إنتهاء الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية، ومنظومة الحريق، ومنظومة الإضاءة والصوتيات بقصر ثقافة المنصورة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات والتصميمات الفنية المقررة، موجها بضرورة الالتزام بعمل الصيانة الدورية لقاعة القصر والمسرح والحفاظ على مكتسبات التطوير التي جرت فيه، ليظل قصر الثقافة نموذجا للمظهر الحضاري الذي يعكس عراقة المحافظة .

وخلال تفقد محافظ الدقهلية قصر الثقافة، تابع بعض من فعاليات"بروفة" لفرقة المنصورة للفنون المسرحية برئاسة الأستاذ عزت أحمد زكي، على مسرح قصر الثقافة، مؤكدا دعمه المستمر لريادة قصر الثقافة، وفرقه الفنية المتنوعة وتعظيم الاستفادة من مواهب أبناء الدقهلية، مشيراً إلى متابعته الشخصية المستمرة من خلال زياراته الميدانية المفاجئة.

وعلى صعيد متصل، ثمن محافظ الدقهلية، حصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في حملة "365 يوم سلامة" خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة.

وأعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تنفيذ فعاليات حملة «365 يوم سلامة»، يُعد إنجازا جديدا يُضاف إلى سجل إنجازات مديرية الصحة بالدقهلية، في إطار جهود الدولة لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وأوضح وكيل الوزارة أن ما تم تحقيقه من مستهدفات الحملة بلغ 356,682 مواطنًا تم الوصول إليهم من خلال الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.