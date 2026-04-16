بابا الفاتيكان يطالب بكسر سلاسل الفساد خلال زيارته إلى الكاميرون

وصل البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى الكاميرون، الأربعاء، حيث وجه رسالة حازمة حول ضرورة ممارسة السلطة بشكل مشروع إلى الرئيس بول بيا، الذي عزز بقاءه في الحكم لأكثر من أربعة عقود بعد فوزه بولاية ثامنة في انتخابات مثيرة للجدل العام الماضي.

وكان الفاتيكان أشار إلى أن مكافحة الفساد في هذا البلد الغني بالموارد المعدنية في وسط أفريقيا ستكون من أبرز محاور زيارة البابا، الذي لم يتردد في توجيه انتقادات مباشرة لبيا والمسؤولين الحكوميين خلال كلمة ألقاها في القصر الرئاسي.

وقال ليو: "لكي يسود السلام والعدالة، يجب كسر سلاسل الفساد التي تشوه السلطة وتجردها من مصداقيتها"، مضيفا: "يجب تحرير القلوب من عبادة السعي المحموم للربح".

وجلس بيا /93 عاما/ وهو أكبر زعيم في العالم سنا، دون تفاعل يذكر أثناء إلقاء الخطاب باللغة الفرنسية. كما أوقفت القناة التلفزيونية الرسمية في الكاميرون البث المباشر لأجزاء من الخطاب، دون أن يتضح ما إذا كان ذلك لأسباب تقنية.

ومن المقرر أن يكون أبرز محطات الزيارة عقد "لقاء للسلام" الخميس في مدينة بامندا شمال غربي الكاميرون، التي تشهد أعمال عنف انفصالية.