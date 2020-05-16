إسرائيل: ارتفاع الوفيات والإصابات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إسرائيل سجلت حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل المجموع إلى 267، مضيفة أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 16606.

وتتضمن أحدث الأرقام 59 شخصا في حالة خطيرة، و49 مريضا بحاجة إلى دعم جهاز التنفس الاصطناعي.

وتابعت الوزارة أن ما لا يقل عن 41 مصابا بفيروس كورونا في حالة متوسطة والباقون تبدو عليهم أعراض خفيفة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس الخميس، إعادة فتح المدارس بالكامل لكافة الفئات العمرية يوم الأحد المقبل ضمن تخفيف القيود التي تم فرضها للتصدي لتفشي فيروس كورونا.