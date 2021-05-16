بكين تنتقد واشنطن وتدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراء بشأن العنف بين إسرائيل وحماس

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى السعي للوقف المبكر لتصعيد العنف بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة. كما ألقى باللوم على الولايات المتحدة في عدم تحرك المجلس حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الحكومية الصينية عن وانج قوله في محادثة هاتفية يوم السبت مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي:"للأسف، فشل المجلس حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، حيث تقف الولايات المتحدة على الجانب المضاد للعدالة الدولية".

وأعرب عن دعم بلاده لحل الدولتين، وقال إن الصين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، تتوقع من جميع الأطراف التحدث بصوت موحد عندما يناقش المجلس الصراع في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال وانج إن مجلس الأمن يجب أن يعيد التأكيد على حل الدولتين ويحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المحادثات على هذا الأساس في أقرب وقت ممكن.