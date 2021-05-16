باكستان تطالب بالوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلي على غزة

أدان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأشد العبارات المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين على الفور.

وانتقد قريشي - في كلمته، اليوم /الأحد/، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، وفقا لما ذكرته قناة (جيونيوز) الباكستانية - الإجراءات الاستبدادية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تضمنت قصف قطاع غزة وقتل عشرات الأطفال الأبرياء.

وقال إن "إسرائيل تنتهك قوانين حقوق الإنسان في غزة، حيث أن الهجوم على الفلسطينيين يعد خرقا للقانون الدولي".. لافتا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين العزل، مؤكدا أن الأمر يتوقف على المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير ملموسة لوقف حمام الدم في فلسطين.

وأضاف "باكستان تدين العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات"، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الإسرائيلي على غزة.

يُشار إلى أن إسرائيل واصلت اليوم قصفها الدموي على قطاع غزة، حيث تجاوزت حصيلة القتلى من الفلسطينيين 140 قتيلا، بينهم أكثر من 30 طفلا وعشرات السيدات.