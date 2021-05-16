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افتتح النجم أشرف عبدالباقي عروض الموسم الجديد من "مسرحية كلها غلط"، تزامنا مع عيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على خشبة مسرح الريحاني بوسط البلد.

ويتم تقديم المسرحية بحفلات "ماتنيه" من الساعة ٦ وحتى ٩ مساء، وذلك التزاما بقرارات الإغلاق المبكر.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.