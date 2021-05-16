صفارات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع

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أفاد مراسل RT بأن صفارات الإنذار تدوي في هذه الأثناء في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأشار المراسل إلى أن صفارات الإنذار تدوي أيضا في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وكان الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، أعلن عن استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا "مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة".

وقال في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.