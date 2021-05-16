 الزمالك: كارتيرون لم يحصل على راتب آخر شهر.. وسنحل أزمة باتشيكو وديا - بوابة الشروق
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الزمالك: كارتيرون لم يحصل على راتب آخر شهر.. وسنحل أزمة باتشيكو وديا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 16 مايو 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الأحد 16 مايو 2021 - 1:44 م

أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لم يحصل على راتب أخر شهر فقط بسبب أزمة السيولة.

وقال الدرديري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «كارتيرون لم يحصل على راتب هذا الشهر فقط، هناك أزمة سيولة وتم تأجيل الأمر، كان يجب أن يحصل على راتبه قبل العيد، ولا يوجد أي مشكلة، تم تأجيل الأمر لما بعد العيد».

وتطرق متحدث الزمالك للحديث عن قضية باتشيكو ضد النادي، حيث قال: «باتشكيو تقدم بالفعل بشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي، وتواصلنا معه ومع وكيله وسيتم حل أمر مستحقاته بشكل ودي».

يذكر أن البرتغالي جايمي باتشيكو قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليطلب الحصول على 1.5 مليون دولار من النادي الأبيض.


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