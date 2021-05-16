محافظ الغربية يصدر قرارا لتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية القرار رقم ٦٤٩ لسنة ٢٠٢١ الخاص بتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة، والذي نص في مادته الأولى على تكليف رؤساء الوحدات المحلية القروية بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن أو أحد نوابهم، كما يكلف رؤساء الأحياء بالقيام بأعمال النظافة ورفع الأتربة والإشغالات من على الطرق الرئيسية والسريعة كل في نطاق زمامه.

ونصت المادة الثانية على أن تتم الأعمال المشار إليها بصفة يومية على فترتين، فترة صباحية من (٧ : ٩) صباحا وفترة مسائية من (٥ : ٧) مساءً، وذلك بالإضافة للأعمال المكلف بها كلا منهم قانونا.

كما تضمن القرار تحمل رئيس الوحدة المحلية متضامنا مع رئيس المركز أو الحي أو النائب المختص بالإشراف على الأعمال المشار إليها مسئولية وجود أية مخلفات أو قمامة أو أتربة أو إشغالات على الطرق الرئيسية والسريعة.