الكويت: الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض واقع جديد

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قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع".

وشدد وزير الخارجية الكويتي، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على تمسك بلاده بالموقف العربي والإسلامي، الذي يؤكد على أن "السلام هو الخيار العادل والشامل للقضية الفلسطينية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعتبر أحمد ناصر المحمد الصباح أن إسرائيل تشن الآن أعنف الاعتداءات على الفلسطينيين، وأن هذا التصعيد يهدد أمن وسلام المنطقة.

وقال إن "الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ (عبر الفيديو كونفرنس) لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين.

وتجرى فعاليات الاجتماع افتراضيا برئاسة السعودية، التي دعت للاجتماع، فضلا عن كونها الدولة صاحبة مقر منظمة التعاون الإسلامي.