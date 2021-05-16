أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس السبت، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في رواندا، أن المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ستقام في المغرب.

وذكر الاتحاد الإفريقي في البيان الختامي لاجتماع المكتب التنفيذي أن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، ستقام في المغرب، فيما تستضيف بنين، نهائي كأس الكونفدرالية.

وكتب «كاف» عبر موقعه الرسمي: «أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدول المضيفة المسابقات التالية:

نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2020/2021: المغرب

نهائي توتال CAF كأس الكونفيدرالية 2020/2021: بنين

توتال CAF دوري الأبطال للسيدات 2021: مصر

توتال CAF كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023: مصر

توتال CAF كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023: الجزائر

كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2022: موزمبيق

كما وافقت اللجنة التنفيذية على قرارات لجنة الطوارئ والمتعلقة بتأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ والتي كان من المفترض اقامتها في يونيو 2021. ستقام التصفيات الآن في نوافذ المباريات الدولية في سبتمبر، أكتوبر ونوفبمر 2021 ومارس 2022».

وشهد الموسم الماضي، أول نهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، بعد أن كان يقام بنظام المباراتين (ذهاب وإياب)، حيث تمكن الأهلي من حسم لقب المسابقة القارية على حساب غريمه المحلي الزمالك، فيما توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدراليةعلى حساب بيراميدز.