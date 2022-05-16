إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بطنطا

شهدت عزبة خلف التابعة لقرية الرجدية بمركز طنطا فى محافظة الغربية وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم، ما أسفر عن إصابة 5 من طرفيها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من الأهالي بعزبة خلف التابعة لقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء والشوم بين عددا من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ وكسور وجرى نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي.

وتم ضبط باقى طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.