كوريا الجنوبية تسجل 13 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 13 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما في ذلك 28 حالة وافدة من الخارج، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و795 ألفا و357 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن الحصيلة المسجلة اليوم هي الأدنى التي تسجل منذ 26 يناير عندما سجلت البلاد 13 ألفا و5 حالات وذلك وسط تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس، مما يعطى دفعة للجهود المبذولة الرامية إلى عودة الحياة لطبيعتها.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن البلاد سجلت 35 وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفا و744 حالة .

وانتشرت سلالة أوميكرون بسرعة في شتى أنحاء كوريا الجنوبية في وقت مبكر من هذا العام، وبلغت ذروتها عند أكثر من 620 ألف إصابة في 17 مارس، قبل أن تسجل انخفاضا مطردا إلى المستوى الحالي.