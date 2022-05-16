الأهلي يتوج بـ 5 جوائز فردية في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

توج الفريق الأول لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في تونس، بعد أن تغلب على فريق الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام منافسات البطولة.

وسيطر «رجال طائرة الأهلي» على جوائز الأفضل في البطولة وحصد 5 ألقاب، حيث حصل أحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب، بينما توج عبد الله عبد السلام بجائزة أفضل معد، فيما حصل محمد عادل على جائزة أفضل حائط صد، ونال زميله أحمد سعيد جائزة أفضل ضارب، كما حصد محمد رمضان جائزة أفضل ليبرو في البطولة.

هذا وكانت المباراة النهائية قد أقيمت مساء اليوم بين الأهلي والترجي على صالة قليبية بتونس، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال طائرة الأهلي» بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحصد الفريق اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

وكان الشوط الأول قد شهد تميزًا كبيرًا للاعبين في تنفيذ الإرسال والإعداد المميز، لينتهي بتقدم «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25-22، واستمر التفوق في الشوط الثاني بفضل حائط الصد القوي مع مستوى مميز من جانب اللاعبين لينتهي لصالح الأهلي بنتيجة 25-22.

وجاء الشوط الثالث ليشهد أداءً مميزًا من جانب لاعبي «رجال طائرة الأهلي» من خلال الضربات الساحقة والتعامل المثالي مع ضربات المنافس، قبل أن ينتهي لصالح الترجي بنتيجة 26-24.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الرابع بنتيجة 25-17 بعد أداء قوي ومشرف ليتوج الفريق باللقب.