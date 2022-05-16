شولتس: لن أسافر إلى كييف لمجرد التقاط الصور



صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لن يسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف ، إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيب أمور محددة.



وخلال ندوة أسئلة لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الاثنين:" لن أنضم إلى مجموعة أناس أرادوا فعل شيء ما من خلال الدخول والخروج السريع وموعد لالتقاط الصور، بل عندما (أسافر) فإن المسألة ستتعلق بأمور محددة تماما".



كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك زارت كييف في الأسبوع الماضي كأول عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها، وسبق زيارة بيربوك بوقت قصير قدوم رئيسة البرلمان بيربل باس إلى كييف.



كان زعماء العديد من الدول الأخرى زاروا أوكرانيا خلال الحرب للإعراب عن تضامن بلادهم مع الجمهورية السوفيتية السابقة.



كان الجانب الأوكراني رفض زيارة كان يزمع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير القيام بها برفقة نظرائه البولندي ورؤساء دول البلطيق الثلاث، وجاء الرفض الأوكراني قبل وقت قصير من الموعد المحدد لهذه الزيارة؛ ويعد هذا الرفض من بين الأسباب التي منعت قيام شولتس بزيارة أوكرانيا.



كان السبب وراء رفض أوكرانيا لزيارة شتاينماير يرجع إلى أن المانيا سعت خلال توليه منصب وزير الخارجية خلال حقبة المستشارة السابقة انجيلا ميركل لإقامة حوار مع روسيا ،إضافة إلى دعمه لخط نورد ستريم 2.



غير أن الجانبين تمكنا من إزالة هذه التوترات مؤخرا بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشتاينماير.